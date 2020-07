Ντιλέινι: «On fire» με τη φανέλα της Αρμάνι, ευστόχησε σε 20 σερί τρίποντα! (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ αποτελεί ένα από τα νέα αποκτήματα της Αρμάνι Μιλάνο ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, με τον ίδιο να μην αφήνει ούτε... μισό λεπτό να πηγαίνει χαμένο!

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί, ο Ντιλέινι ευστόχησε σε 20 συνεχόμενα τρίποντα και δείχνει να... ανεβάζει στροφές ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Malcolm Delaney @foe23 finished the workout hitting 20 straight threes @TaylorSportsGrp his jumper is as pure as can be @EuroLeague @OlimpiaMI1936 pic.twitter.com/4EdqlwwHjP

— Swish Cultures (@swishcultures_) July 10, 2020