Μπαρτσελόνα: «Δεν θα υπάρξει καμία διαπραγμάτευση με τον Γκασόλ»! (pic)

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του από την Μπαρτσελόνα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ρωτήθηκε για την πιθανότητα επιστροφής του Πάου Γκασόλ στο Palau Blaugrana, τονίζοντας με νόημα πως: «Ο Πάου είναι φίλος μου... Δεν θα ήταν άσχημο υποθέτω...».

Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί η πληροφορία ότι η Μπαρτσελόνα και ο κορυφαίος Ισπανός μπασκετμπολίστας όλων των εποχών βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις όμως ο Ζοάν Μπλαντέ ήταν κατηγορηματικός:

«Δεν έχει υπάρξει και δεν θα υπάρξει καμία διαπραγμάτευση με τον Πάου Γκασόλ» ανέφερε σχετικά στο Catràdio Esports.

Joan Bladé, directiu responsable @FCBbasket : “No hi ha hagut i no hi haurà negociació per a Pau Gasol” pic.twitter.com/Hn4wxqehBE

