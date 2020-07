Οι δύο Λιθουανοί είχαν οψιόν στα συμβόλαιά τους, την οποία ενεργοποίησε η Ζάλγκρις με αποτέλεσμα να ανανεώσουν με την ομάδα του Κάουνας για μία ακόμη αγωνιστική σεζόν.

«Νιώθω υπέροχα στο Κάουνας οπότε δεν ήταν δύσκολο να πάρω την απόφασή μου. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις μπροστά μας την επόμενη σεζόν» ήταν τα λόγια του «Λέκα» ο οποίος μέτρησε 10,5 πόντους και 2,8 ασίστ κατά μέσο όρο.

Αντίστοιχα ο Γκριγκόνις είχε με τη σειρά του 11,5 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 25 λεπτά συμμετοχής κατά τη διάρκειας της χρονιάς που διακόπηκε.

