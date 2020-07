Τάιλερ Χάνεϊκατ: Δύο χρόνια από τον σοκαριστικό θάνατό του (pics & vids)

«Παίκτης αντάλλαξε πυροβολισμούς με αστυνομικούς... Πιθανώς είναι νεκρός... Ίσως είναι ο Χάνεϊκατ...»

Η συγκλονιστική είδηση που «έσκασε» το μεσημέρι της 7ης Ιουλίου, πριν από ακριβώς δύο χρόνια, σόκαρε το ευρωπαϊκό μπάσκετ και την οικογένεια της Χίμκι, της οποίας ήταν μέλος ο Αμερικανός φόργουορντ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί, ο Τάιλερ Χάνεϊκατ είχε κλειδαμπαρωθεί σπίτι του στο Sherman Oaks και λίγο αργότερα αντάλλαξε πυροβολισμούς με αστυνομικούς, με το βίντεο να βλέπει το φως της δημοσιότητας. Η είδηση πως βρέθηκε νεκρός λίγο μετά, έκανε αμέσως το γύρο του κόσμου...

Πριν το μοιραίο συμβάν και σύμφωνα με τα γεγονότα, η μητέρα του ήταν εκείνη που τηλεφώνησε στην Αστυνομία, καθώς φοβόταν για την αστάθεια που έδειχνε ο γιος της. Δεν μπορούσε, όμως, να φανταστεί ούτε εκείνη, ούτε κανείς, την τραγική έκβαση...

Το πόρισμα των αστυνομικών αρχών του Λος Άντζελες ανέφερε πως ο Χάνεϊκατ δεν έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, αλλά ότι αυτοκτόνησε και στη συνέχεια άρχισε να γίνεται λόγος για την ψυχική του υγεία, ανοίγοντας μια μεγάλη κουβέντα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συμπαίκτες του τότε στη Χίμκι δεν μπορούσαν να πιστέψουν τα άσχημα νέα, όπως και όλος ο κόσμος που παρακολουθούσε μέχρι τότε την θεαματική πορεία του παίκτη στην Euroleague, η οποία άλλαξε τότε το σήμα της, για να τιμήσει τη μνήμη του. Τα σενάρια τότε ήθελαν τον Παναθηναϊκό να ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του, αλλά να προτιμά την Μακάμπι.

«It's been a long day, without you my friend...»