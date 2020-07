Η Βιλερμπάν ψάχνει κάτι καλύτερο στη θέση του βασικού της point guard από τον Τζόρνταν Τέιλορ.

Η γαλλική ομάδα ενημέρωσε τον Αμερικανό πως δεν θα ενεργοποιήσουν τον δεύτερο χρόνο συμβολαίου τους κι έτσι έμεινε ελεύθερος.

Thank you @JMTaylor11 ! De très beaux souvenirs avec toi, on te souhaite le meilleur pour la suite #LDLCASVEL @EuroLeague pic.twitter.com/Ys31qOcOy7

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 7, 2020