Ντράγκιτς: «Καλή τύχη σε Κοκόσκοφ-Φενέρ, περήφανος για σένα coach» (pic)

Η Σλοβενία έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης το 2017, με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ να την καθοδηγεί μαεστρικά από τον πάγκο και τον Γκόραν Ντράγκιτς να την ανεβάζει στο πρώτο σκαλί του βάθρου, όντας ο MVP της διοργάνωσης.

Πλέον ο πρώην head coach των Σανς θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρ, με τον γκαρντ των Χιτ να στέλνει τις ευχές του στον πρώην προπονητή του.

«Καλή τύχη στη Φενέρ και τον Ιγκορ Κοκόσκοφ για τα ταξίδι 3 χρόνων. Είμαι περήφανος για σένα coach», έγραψε ο ΝΒΑer.

Good luck to @FBBasketbol and Igor Kokoškov on the 3 year journey. Proud of you my coach iyi şanslar pic.twitter.com/1TJvYRReq0

— Goran Dragić (@Goran_Dragic) July 2, 2020