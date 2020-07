Euroleague: Mε Σπανούλη-Τεόντοσιτς-Κλέιζα οι κορυφαίοι τριποντέρ της 10ετίας! (pic)

Καλύτερος στο μέρο όρο τριπόντων είναι ο Αλεξέι Σβεντ από τη σεζόν 2017-18, οπου πετύχαινε 3.1 ανά ματς. Στη συγκεκριμένη λίστα τρεις θέσεις στο ΤOP 5 καταλαμβάνει ο Μίλος Τεόντοσιτς.

Σέιν Λάρκιν και Άντριου Γκαούντλοκ έχουν πετύχει τα περισσότερα (10) σε ένα ματς, ενώ ο Λίνας Κλέιζα είχε 8 τον Δεκέμβρη του 2014.

Τα περισσότερα τρίποντα της δεκαετίας ανήκουν στον Τεόντοσιτς που μετρά 431 σε 189 παιχνίδια, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης είναι 4ος με 398 σε 247 ματς.

Δείτε αναλυτικά

These guys know how to KNOCK DOWN the shot!#EuroLeague20 pic.twitter.com/iJGAVOncZD

Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 2, 2020