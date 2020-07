Ο Καναδός γκαρντ δεν πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα και θα αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μετά το ρεπορτάζ του Sportando, ήρθε να προστεθεί και αυτό του Λιθουανού δημοσιογράφου, Ντονάτας Ουρμπόνας, o οποίος υπογράμμισε ότι η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης είναι ο πιθανότερος προορισμός του Πάνγκος!

Kevin Pangos most likely will join Zenit St. Petersburg, according to sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 1, 2020