Μακάμπι Τελ Αβίβ: Επιστρέφει το 80% των χρημάτων στα διαρκείας σε περίπτωση κορονοϊού

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βασίζει πολλά από τα έσοδά της στα εισιτήρια διαρκείας.

Το γήπεδό της κατά 70% περίπου γεμίζει μόνο με κατόχους διαρκείας.

Η εμφάνιση του κορονοϊού έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες αβεβαιότητες, αλλά η διοίκηση της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου ψάχνει τρόπους και ιδέες.

Κανείς δεν ξέρει αν θα επιτρέπεται κόσμος και σε τι ποσοστό σε σχέση με την συνολική χωρητικότητα.

Σύμφωνα με την «Walla» η Μακάμπι Τελ Αβίβ σκέφτεται να εκδώσει εισιτήρια διαρκείας έχοντας όμως μεριμνήσει για την περίπτωση που εμφανιστεί ξανά η πανδημία.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως «αν ακυρωθεί η παρουσία κόσμου σε κάποιο παιχνίδι τότε ο κάτοχος διαρκείας θα παίρνει πίσω το 80% των χρημάτων που αναλογούν στο ματς.

Επίσης υπάρχει άλλη σκέψη, να παίρνει πίσω το 50% του ποσού και να μπαίνει σε λίστα για κάποια επόμενη αναμέτρηση της ομάδας π[ου θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός θεατών».

