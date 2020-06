Μπάικς: «Δεν ήταν επιλογή μου να μη συνεχίσω στον Ολυμπιακό» (pic)

Οι «ερυθρόλευκοι» ενημέρωσαν τον Ντουάιτ Μπάικς πως δεν θα ανανεωθεί η συνεργασία τους.

Ο Αμερικανός γκαρντ ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό αν και θα ήθελε μία δεύτερη ευκαιρία στο παρκέ.

Ο Μπάικς είπε πως, «δεν ήταν επιλογή μου να μη συνεχίσω στον Ολυμπιακό. Ήθελα... λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε δεν πέρασα αρκετό χρόνο με την ομάδα.

Είστε εκπληκτικοί κι αισθάνομαι μόνο αγάπη για σας. Ίσως τα ξαναπούμε στο κοντινό μέλλον».

It wasn’t my decision guys to not come back to Olympiacos!! I wanted to.. given the circumstance I didn’t have enough time with you guys!! You guys are amazing and i have nothing but love for you guys out there. Maybe in the near future. !

— Dwight Buycks (@BizzleWorld20) June 30, 2020