Πολ: «Ευχαριστώ τον Ολυμπιακό και τους οπαδούς του» (pic)

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του όρου με το οποίο έβγαινε από το συμβόλαιο με τον Μπράντον Πολ και τον άφησε ελεύθερο.

Ο Αμερικανός ενημερώθηκε και μέσω social media ευχαρίστησε την ομάδα.

Ο Πολ έγραψε πως, «ευχαριστώ τον Ολυμπιακό και όλους όσους συνάντησα στην ομάδα την περασμένη σεζόν. Εύχομαι μόνο τα καλύτερα για την ομάδα και πολλές επιτυχίες.

Ευχαριστώ τους οπαδούς που με έκαναν να αισθανθώ όπως στο σπίτι μου. Η Αθήνα θα είναι για πάντα μία από τις αγαπημένες μου πόλεις στον κόσμο».

Thank you @olympiacosbc & everyone I came across this past season. I wish only the best to the club and its future success. Thank you so much to the fans that made me feel at home - Athens will always be one of my favorite cities in the world. pic.twitter.com/D1dNIZ8Lvt

— Brandon Paul (@BP3) June 30, 2020