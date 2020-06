Ντατόμε: Υπογράφει πολυετές συμβόλαιο στην Αρμάνι Μιλάνο! (pic & vid)

Η Αρμάνι πυροδότησε νέα... βόμβα στο μεταγραφικό παζάρι της EuroLeague αφού μετά τους Μάλκολμ Ντιλέινι και Κάιλ Χαίνς, θα φέρει στο Μιλάνο τον Τζίτζι Ντατόμε!

Ο Ιταλός φόργουορντ αποχωρεί από τη Φενέρμπαχτσε έπειτα από πέντε χρόνια, έχοντας κατακτήσει την EuroLeague, τρία πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα Τουρκίας.

Όπως αναφέρει ο Emiliano Carchia του Sportando, ο Ντατόμε θα αγωνίζεται πλέον υπό τις οδηγίες του Έτορε Μεσίνα, επιστρέφοντας στην πατρίδα του μετά από επτά χρόνια (σ.σ. αποχώρησε το 2013 από τη Ρόμα).

