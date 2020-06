Ζάλγκιρις: «Κλείνει» 18χρονο σέντερ από τη Ρίτας! (pic)

Μπορεί το όνομά του να μην... θυμίζει Λιθουανό, αλλά τόσο ο Μπλάζεβιτς όσο και οι γονείς του είναι είναι γεννημένοι στο Βίλνιους.

Μόνο ο παππούς και η γιαγιά του ήταν από την Πολωνία ωστόσο εκείνος είναι... γέννημα θρέμμα της Λιθουανίας.

Όπως έγραψε και ο δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Μπλάζεβιτς (18χρ., 2.08μ.) θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο και η Ρίτας θα πάρει χρήματα ως buyout.

Lithuanian prospect Marek Blazevic (18, 207) is set to sign a three-year contract with Zalgiris Kaunas, according to sources. Rytas Vilnius will get a buyout.

