Ο Πετρ Γκουμπάνοφ πέρασε την τελευταία διετία στη Χίμκι, αλλά το συμβόλαιό του με την ομάδα έληξε και δεν ανανεώθηκε.

Συνεπώς, δεν θα αγωνίζεται του χρόνου με την φανέλα της. Φέτος, σε 30 παιχνίδια, ο 33χρονος φόργουορντ/σέντερ είχε κατά μέσο όρο 2.6 πόντους και 1.2 ριμπάυντ σε 9.2 λεπτά συμμετοχής.

По окончании срока действия контракта наш клуб покидает российский форвард Петр Губанов / Petr Gubanov leaves Khimki upon expiration of his contract, good luck! pic.twitter.com/EQyFHGwr7u

— BC Khimki (@Khimkibasket) June 27, 2020