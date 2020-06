«Ο Πόποβιτς αποχωρέι από τη Ζενίτ» (pic)

Ανακατατάξεις στην ρωσική ομάδα.

Ο Μάνος Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να γίνει ο νέος GM της Ζενίτ, αφού αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, όμως όπως όλα δείχνουν θα υπάρξουν και αποχωρήσεις.

Σύμφωνα με το Sportando ο Μάρκο Πόποβιτς βρίσκεται κοντά στο να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα και τη θέση του αθλητικού διευθυντή την οποία κατέχει.

