Ολυμπιακός - Τζένκινς: Ο Ραζνάτοβιτς ανακοίνωσε τη συμφωνία! (pic)

H «Novosti» έκανε λόγο για συμφωνία του Τσαρλς Τζένκινς με τον Ολυμπιακό, ενώ πλέον και ο ατζέντης Μίσκο Ραζνάτοβιτς ανακοίνωσε πως ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Πειραιώτες.

O Γιώργος Μπαρτζώκας είχε ξεχώρισε τον παίκτη και από την συνύπαρξη τους στην Χίμκι.

Tη σεζόν που πέρασε είχε 23 ματς στη Euroleague με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, μετρώντας με 3.4 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

Την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στη διοργάνωση την έκανε τη σεζόν 2016-17, όπου είχε 9.4 πόντους με 42.5% εντός πεδιάς, 2.7 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ.

Charles Jenkins is the new player of Olympiacos! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) June 20, 2020