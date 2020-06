Euroleague: Ποιο είναι το κορυφαίο play του Μάικ Τζέιμς;

Πολλές είναι οι φορές που έχει... μαγέψει με τις ενέργειες του ο Μάικ Τζέιμς με την ΤΣΣΚΑ τη φετινή σεζόν.

H Euroleague διάλεξε 4 από αυτές και ζήτησε από τον κόσμο να αποφασίσει ποια είναι η κορυφαία.

Το pull up νίκης μέσα στην έδρα της Εφές, η no look ασίστ κόντρα στη Μπάγερν, η καρφωματάρα κόντρα στη Βαλένθια ή το νικητήριο σουτ απέναντι στη Ζαλγκίρις;