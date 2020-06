Ζαλγκίρις: Ανακοίνωσε Βαστούρια από Ράστα Βέχτα (pic)

Ξεκίνησε τις κινήσεις της ενόψει της νέας σεζόν η Ζαλγκίρις.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους προχώρησε στην απόκτηση του Στιβ Βαστούρια που αγωνίζοντα στη Ράστα Βέχτα.

O 24χρονος Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ έκανε καλή σεζόν με τους Γερμανούς, με τους οποίους είχε 13,4 πόντοι, 4,9 ασίστ, 3,7 ριμπάουντ μέσο όρο

Zalgiris got their first rookie! Welcome to Kaunas and the @EuroLeague, Steve Vasturia!

More https://t.co/SJZk0DxwLL pic.twitter.com/ztJ5vJfXpm

BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 3, 2020