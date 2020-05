H EuroLeague θυμήθηκε τις δύο ματσάρες του Ντεκ φέτος! (vid)

Ο Αργεντινός φόργουορντ της Ρεάλ δεν αποκλείεται να συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ και η EuroLeague φρόντισε να υπενθυμίσει τις δύο καλύτερες βραδιές του στη φετινή διοργάνωση.

Αρχικά κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας όπου είχε 17 πόντους και 11 ριμπάουντ και στη συνέχεια απέναντι στη Ζενίτ όπου μέτρησε άλλους 15 πόντους και 8 ριμπάουντ.

.@gabriel_deck's two best performances came back to back last season for @RMBaloncesto



Against CSKA Moscow and Zenit St Petersburg, check them out here



— Turkish Airlines EuroLeague ( ) (@EuroLeague) May 31, 2020