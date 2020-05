Ο Αμερικανός γκαρντ έχει αναφέρει ουκ ολίγες φορές πως δεν θα συνεχίσει να παίζει μπάσκετ.

Σε μια προσπάθεια του Μάλκολμ Ντιλέινι να τον μεταπείσει, γράφοντάς του στο twitter ότι πρέπει να παίξει για ακόμα μια σεζόν, ο Ράις σχολίασε με χιούμορ:

«Αν με καλέσει η Ρεάλ Μαδρίτης, τότε θα υπογράψω εκεί».

If Madrid call me then sign me up. https://t.co/t6DGZ7QhP5

— Rese (@ReseRice4) May 28, 2020