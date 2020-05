Το γράμμα του Μπερτομέου στους φιλάθλους: «Ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε»

Αναλυτικά:

«Αγαπητή φίλαθλοι,

Αυτό είναι το πιο δύσκολο γράμμα που σας έγραψα ποτέ.

Εξαιτίας της πανδημίας, που συντρίβει κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τη σεζόν 2019-20 στην Euroleague και το EuroCup.

Φυσικά, είναι μια εξαιρετικά θλιβερή στιγμή για όλους μας. Πονάει ακόμα περισσότερο, επειδή, χάρη σε εσάς, αυτή ήταν η πιο πετυχημένη σεζόν, από όλες τις πτυχές, στην ιστορία μας. Είδαμε περισσότερους από εσάς να φωνάζουν στα γήπεδά μας και να χρησιμοποιήτε το υλικό μας περισσότερο από ποτέ. Γι' αυτό, σας είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. Η πίστη σας μας εμπνέει να συνεχίσουμε, όπως πάντα, παίρνοντας τις αποφάσεις μας με βάση το τι είναι καλύτερο για τους φιλάθλους.

Υπάρχουν στιγμές που οι σύλλογοι καλούνται να μείνουν πιστοί στα πιστεύω τους. Πάνω από κάθε συμφέρον, επιδιώκουμε να προστατέψουμε την ακεραιότητα των διοργανώσεων μας. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, η υγεία και η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων στ α παιχνίδια πρέπει να έχει προτεραιότητα - όπως και έχει αυτή τη στιγμή. Τέτοιες αξίες είναι υψίστης σημασίας και ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, όπως αυτές, προσπαθούμε πάντα να τις κρατήσουμε στο επίκεντρο.

Είμαι εξαιρετικά περήφανος για το πως αντέδρασε η οικογένεια της Euroleague στη διάρκεια αυτής της κρίσης. Οι παίκτες μας, οι προπονητές, οι ομάδες και οι συνεργάτες μας έδειξαν πόσο αφοσιωμένοι είναι στις κοινότητές μας και στο άθλημα του μπάσκετ. Τους χειροκροτούμε όλους, όπως και τους πολλούς ανθρώπους που ήταν στην πρώτη γραμμή της άμυνας εναντίον του ιού. Ξέρουμε από εσάς, τους φιλάθλους, πως κανένας δεν πετυχαίνει, χωρίς μεγάλη στήριξη, και το να βλέπουμε τις κοινότητες, όπου παίζουμε, ενωμένες τους δύο τελευταίους μήνες, είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική υπενθύμιση των αξιών που όλοι μοιραζόμαστε μέσω της αμοιβαία μας αγάπης για το άθλημα.

Από τις 12 Μαρτίου που αναβάλλαμε τις διοργανώσεις μας, παραμείνατε κοντά και δείξατε πόσο πολύ θέλετε να επιστρέψει το μπάσκετ. Είμαστε λυπημένοι που, εξαιτίας δυνάμεων που είναι πάνω από τον έλεγχό μας, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε να συμβεί σύντομα, όπως όλοι ευχόμασταν. Ωστόσο, τους επόμενους μήνες, ενώ επικεντρωνόμαστε στο να επιστρέψουμε στα παρκέ πιο δυνατοί από ποτέ τη σεζόν 2020-21, θα συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε τρόπους να απολαμβάνετε το μοναδικό brand του μπάσκετ, μέσω προσφορών του περιεχομένου στα κανάλια επικοινωνίας μας.

Εμείς στην Euroleague είμαστε συναισθηματικοί οπαδοί, όπως εσείς. Ανυπομονούμε να δούμε τους παίκτες πίσω στο γήπεδο, παιχνίδια σε δράση και - το πιο σημαντικό - να σας ακούσουμε να ζητοκραυγάζετε. Μαζί, θα απολαύσουμε ξανά όλες αυτές τις στιγμές σύντομα.

Στο μεταξύ, εύχομαι το καλύτερο για κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά».

We will be back soon #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/hC3RtKtwRr

— Turkish Airlines EuroLeague () (@EuroLeague) May 26, 2020