Εντυπωσιακός ήταν ο Βασίλιε Μίτσιτς τη σεζόν 2018/19 με τη φανέλα της Εφές, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της Euroleague.

Δείτε τις πιο όμορφες φάσεις του όπως τις επέλεξαν οι διοργανωτές.

Vasilije Micić had a brilliant 18/19 season for @AnadoluEfesSK

Rewatch his best plays here!

'Energy Moves' @ENEOSMotorOils #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/gUzy8Li8m4

— Turkish Airlines EuroLeague(@EuroLeague) May 16, 2020