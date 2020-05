Συγκεκριμένα έγινε λόγος για πρόταση... μαμούθ στον αρχηγό του Παναθηναϊκού στην περίπτωση που μείνει ελεύθερος αλλά όπως ανέφερε ο Εμιλιάνο Καρσία κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

«Παρά τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν, η Ζενίτ δεν έχει κάνει καμία πρόταση στον Νικ Καλάθη. Προς το παρόν δεν γνωρίζει ακόμα το μέγεθος του μπάτζετ και δεν έχει μιλήσει με κανέναν παίκτη ενόψει της νέας σεζόν».

Despite reports, Zenit St. Petersburg has not made any offer to Nick Calathes, a league source told @sportando .

Zenit doesn’t not know the budget for next season yet and they have not talked to any players regarding next year

— Emiliano Carchia (@Carchia) May 12, 2020