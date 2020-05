Euroleague: Ποιος θα είναι ο επόμενος που θα κάνει triple double; (pic)

Στις 4 Απριλίου 2019, ο Νικ Καλάθης έγραψε ιστορία στην Euroleague, αφού έγινε ο δεύτερος παίκτης που κάνει triple double στην διοργάνωση.

Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ κόντρα στην Μπουντούτσνοστ είχε σημειώσει 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 15 ασίστ, βάζοντας το όνομά του δίπλα σε αυτό του Νίκολα Βούισιτς, που είχε 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ με την φανέλα της Μακάμπι κόντρα στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας στις 30/11/2006.

Η Euroleague τώρα ζήτησε την γνώμη του κόσμου της και «τουίταρε» το εξής:

«Ποιος παίκτης πιστεύετε ότι θα είναι ο επόμενος που θα κάνει triple double;», βάζοντας στις προτάσεις της ξανά τον Νικ Καλάθη, μαζί με τους Λουκ Σίκμα, Νίκολα Μίροτιτς και Τόρνικε Σενγκέλια.

A triple-double is an extremely rare feat in EuroLeague

Which player do you think could be the next to do it? #GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/bX2X1cEqGV

— Turkish Airlines EuroLeague () (@EuroLeague) May 9, 2020