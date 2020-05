«Ρεάλ και Ζενίτ ενδιαφέρονται για τον Γκουντάιτις» (pic)

Δύο εξ' αυτών η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Οι ομάδες αυτές δείχνουν ενδιαφέρον για τον Αρτούρας Γκουντάιτις, όπως υποστηρίζει ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ούρμππονας.

Οι Μαδριλένοι θέλουν τον 26χρονο σέντερ για back up, ενώ ο ίδιος έχει συμβόλαιο με τους Ιταλούς μέχρι το 2021, με μικρό buyout γι' αυτό το καλοκαιρι.

