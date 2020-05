Η διακοπή της Euroleague βρήκε την Βιλερμπάν στην 15η θέση με απολογισμό 10 νίκες 18 ήττες και η διοργανώτρια Αρχή δημιούργησε ένα βίντεο με τις καλύτερες ασίστ των Γάλλων την φετινή σεζόν.

Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ να θυμίσουμε πως διατηρεί δικαίωμα συμμετοχής στην Euroleague και την επόμενη σεζόν.

