Euroleague: Τα 20 καλύτερα saved plays της δεκαετίας με Διαμαντίδη! (vid)

Η Euroleague παρουσίασε τα 20 καλύτερα σωσίματα στους αγώνες της τελευταίες δεκαετίας και οι φάσεις εντυπωσιάζουν.

Από αυτή δεν απουσιάζουν ο Νικ Καλάθης και ο Ντεσόν Τόμας, που είναι στο Νο11, αλλά και οι Ματ Λοτζέσκι - Βαγγέλης Μάντζαρης, που βρίσκονται στο Νο5.

Λίγο πιο κοντά στην κορυφή και συγκεκριμένα στο Νο3 είναι οι Στράτος Περπέρογλου και Δημήτρης Διαμαντίδης.

NEVER give up on a play!

Look at the 20 best saved plays from the last decade

'Best of the Decade' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/383qKtfOuD

— Turkish Airlines EuroLeague () (@EuroLeague) April 28, 2020