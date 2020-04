«Θέλει να κρατήσει Ντιλέινι η Μπαρτσελόνα, μειώνεται το μπάτζετ» (pics)

‼️ BARÇA | Ahir al Tu Diràs vam explicar els primers detalls per la temporada 20/21.



La Secció ja ha enviat una primera proposta de pressupost a la baixa per la propera temporada a l'Àrea de Finances del club. Esperen una resposta entre aquesta setmana o la vinent. 1/7

— Marc Mundet (@MarcMundet78) April 27, 2020

‼️ BARÇA | Explicat ahir al Tu Diràs. Al Palau s'és plenament conscient de quina és la situació. Està descartada una plantilla de 15 jugadors i, malgrat que no hi ha un número exacte ara mateix, pot rondar els 13. 2/7

‼️ BARÇA | Explicat ahir al Tu Diràs.



Fonts del Barça veuen "poc moviment de mercat a Europa" per la incertesa a curt termini. Per la caiguda d'ingressos com també per la incertesa amb el mercat americà de jugadors.

Auguren un estiu "amb pocs moviments" al Palau. 6/7



Auguren un estiu "amb pocs moviments" al Palau. 6/7 pic.twitter.com/R6iWEbTnDf

