Αρμάνι Μιλάνο: Παραμένει κάτοικος... Ιταλίας ο Ταρζέφσκι! (pic)

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εμιλιάνο Καρσία, ο Αμερικανός σέντερ της Αρμάνι θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της ομάδας για άλλα 2+1 χρόνια.

Συγκεκριμένα ο παίκτης ήρθε σε συμφωνία με τον ιταλικό σύλλογο η οποία θα τον κρατήσει στο Μιλάνο για τουλάχιστον δύο χρόνια ακόμα.

Kaleb Tarczewski and Olimpia Milano have reached an agreement in principle on a multi-year contract, a source told @Sportando.

The American big man will sign a 2+1 contract with the Italian powerhouse

— Emiliano Carchia (@Carchia) April 27, 2020