Τζάστιν Κομπς: Ο «σερβιτόρος» του EuroCup! (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μπουντούτσνοστ ήταν ο καλύτερος πασέρ της διοργάνωσης με 7,3 ασίστ σε κάθε παιχνίδι και το EuroCup ετοίμασε ένα βίντεο... κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του.

Επίσης, ο 29χρονος παίκτης μέτρησε κατά μέσο όρο 15,4 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ σούταρε με ποσοστό 47% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 80% στις βολές.

.@JCobbs1 with some nice assists in this regular season! @KKBuducnostVOLI #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/rvsvyqT9Hq

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) April 25, 2020