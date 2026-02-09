Με τον Τζόρνταν Νουόρα να σημειώνει 21 πόντους ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε (93-80) της Μπουντούτσνοστ εκτός έδρας για την 18η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας.

Ο Ερυθρός Αστέρας με τον Τζόρνταν Νουόρα να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση πέρασε από την έδρα της Μπουντούτσνοστ επικρατώντας με 93-80, για την 18η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας (ABA League).

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου πλέον έχουν 13 νίκες και 4 ήττες, τον ίδιο απολογισμό με την Μπουντούτσνοστ με την οποία βρίσκονται στην κορυφή του δευτέρου ομίλου της διοργάνωσης.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα (29-22 στο 10’) με τους Φέρελ και Μόργκαν να σηκώνουν το βάρος στην επίθεση. Στη συνέχεια με το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 9-23 ο Ερυθρός Αστέρας προσπέρασε (38-45 στο 20’).

Η ομάδα του Αντρέι Ζάκελι μείωσε τη διαφορά στο τρίτο 10λεπτο (64-67 στο 30’), όμως το επιμέρους 26-16 του Ερυθρού Αστέρα «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του Βελιγραδίου.

Ο Τζόρνταν Νουόρα με 21 πόντους ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ενώ ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας είχε 12 πόντους και 4 ριμπάουντ. Από τους ηττημένους ξεχώρισαν ο Γιόγκι Φέρελ και ο Τζουάν Μόργκαν οι οποίοι σημείωσαν από 14 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-22, 38-45, 64-67, 80-93.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Ζάκελι): Σουλειμόν 5, Μέις 5 (1/3 τριπ.), Τόμπσον 4 (5 ριμπ.), Τανάσκοβιτς 2, Φέρελ 14 (2/6 τριπ.), Γιοβάνοβιτς 8 (2/3 τριπ.), Μόργκαν 14 (1/2 τριπ.), Μπουτσιέλε 12 (6 ριμπ.), Νίκολιτς, Κόβλιαρ 6, Μπουτέιγ 10 (2/4 τριπ.).

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 3 (1/4 τριπ., 2 ριμπ., 4 ασίστ, 1 κλεψ.),Μιλιένοβιτς, Μπάτλερ 10 (2 ριμπ., 3 ασίστ, 1 κλεψ.), Κάλινιτς 9 (1/5 τριπ., 4 ριμπ.), Ιζούντου 9 (6 ριμπ., 2 ασίστ, 2 κλεψ.), Μοτιεγιούνας 12 (4 ριμπ., 2 ασίστ), Μπολομπόι 6, Νουόρα 21 (3/4 τριπ., 1 ριμπ., 2 ασίστ, 2 κλεψ.), Οτζελέγε 6, Μονέκε 9 (1/2 τριπ.), Ντος Σάντος 8 (2/3 τριπ., 2 ριμπ., 9 ασίστ).