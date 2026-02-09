Μπουντούτσνοστ-Ερυθρός Αστέρας 80-93: Αντεπίθεση με Νουόρα
Ο Ερυθρός Αστέρας με τον Τζόρνταν Νουόρα να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση πέρασε από την έδρα της Μπουντούτσνοστ επικρατώντας με 93-80, για την 18η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας (ABA League).
Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου πλέον έχουν 13 νίκες και 4 ήττες, τον ίδιο απολογισμό με την Μπουντούτσνοστ με την οποία βρίσκονται στην κορυφή του δευτέρου ομίλου της διοργάνωσης.
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα (29-22 στο 10’) με τους Φέρελ και Μόργκαν να σηκώνουν το βάρος στην επίθεση. Στη συνέχεια με το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 9-23 ο Ερυθρός Αστέρας προσπέρασε (38-45 στο 20’).
Η ομάδα του Αντρέι Ζάκελι μείωσε τη διαφορά στο τρίτο 10λεπτο (64-67 στο 30’), όμως το επιμέρους 26-16 του Ερυθρού Αστέρα «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του Βελιγραδίου.
Ο Τζόρνταν Νουόρα με 21 πόντους ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ενώ ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας είχε 12 πόντους και 4 ριμπάουντ. Από τους ηττημένους ξεχώρισαν ο Γιόγκι Φέρελ και ο Τζουάν Μόργκαν οι οποίοι σημείωσαν από 14 πόντους.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-22, 38-45, 64-67, 80-93.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Ζάκελι): Σουλειμόν 5, Μέις 5 (1/3 τριπ.), Τόμπσον 4 (5 ριμπ.), Τανάσκοβιτς 2, Φέρελ 14 (2/6 τριπ.), Γιοβάνοβιτς 8 (2/3 τριπ.), Μόργκαν 14 (1/2 τριπ.), Μπουτσιέλε 12 (6 ριμπ.), Νίκολιτς, Κόβλιαρ 6, Μπουτέιγ 10 (2/4 τριπ.).
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 3 (1/4 τριπ., 2 ριμπ., 4 ασίστ, 1 κλεψ.),Μιλιένοβιτς, Μπάτλερ 10 (2 ριμπ., 3 ασίστ, 1 κλεψ.), Κάλινιτς 9 (1/5 τριπ., 4 ριμπ.), Ιζούντου 9 (6 ριμπ., 2 ασίστ, 2 κλεψ.), Μοτιεγιούνας 12 (4 ριμπ., 2 ασίστ), Μπολομπόι 6, Νουόρα 21 (3/4 τριπ., 1 ριμπ., 2 ασίστ, 2 κλεψ.), Οτζελέγε 6, Μονέκε 9 (1/2 τριπ.), Ντος Σάντος 8 (2/3 τριπ., 2 ριμπ., 9 ασίστ).
Боломбој на висини задатка 💪🏼#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/OzdNVfhfTF— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) February 9, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.