Οι καλύτερες στιγμές του Πιέρια Χένρι στη φετινή EuroLeague (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε σε 25 ματς της φετινής EuroLeague και είχε κατά μέσο όρο 7,9 πόντους, 3,6 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ, 1,6 κλεψίματα και 2,3 λάθη ανά 24:39 λεπτά συμμετοχής.

Επιπλέον σούταρε με ποσοστό 48% στα δίποντα, 30% στα τρίποντα και 73% στις βολές. Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε και να θυμηθείτε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του φέτος.

Some of the best plays from Pierria Henry of @Baskonia this season

‘Energy moves' | @ENEOSMotorOils | #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/1S1C0HtFWu

— Turkish Airlines EuroLeague ( ) (@EuroLeague) April 24, 2020