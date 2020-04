Ο Αργεντινός γκαρντ της Μπασκόνια προσπαθεί να κρατηθεί σε φόρμα και να προπονείται κατά τη διάρκεια της διακοπής, ακόμα και αν βρίσκεται μέσα στο σπίτι του.

Πώς; Κάνοντας πάσες στον... τοίχο, ενώ παράλληλα «δουλεύει» και τον χειρισμό της μπάλας.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.

Luca Vildoza is getting that WORK in!



How are your home workouts going?#EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/3o1gf0U8ZN

— Turkish Airlines EuroLeague ( ) (@EuroLeague) April 22, 2020