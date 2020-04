EuroLeague: Όταν ο Ράντολφ του... Μπαρτζώκα σόκαρε την Μπαρτσελόνα (vid)

Στις 21 Απριλίου 2016 η Μπαρτσελόνα υποδέχτηκε τη Λοκομοτίβ Κουμπάν του Γιώργου Μπαρτζώκα στο τέταρτο ματς της προημιτελικής σειράς.

Οι Καταλανοί ήταν μπροστά στη σειρά με 2-1 νίκες όμως η Λόκο επικράτησε με 80-92, έκανε το 2-2 κι εν συνεχεία εξασφάλισε την πρόκριση της στο Final 4 εκείνης της χρονιάς, επικρατώντας στο Game 5 με 81-67.

Σε εκείνο το παιχνίδι ο Άντονι Ράντολφ πέτυχε 10 πόντους στην παράταση, ολοκληρώνοντας το ματς με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κόψιμο και 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

Anthony Randolph exploded for 10 points in OT for @lokobasket to force a Game 5 in the Playoffs

