Ο Πάντερ και τα φετινά του τρίποντα (vid)

Ο Κέβιν Πάντερ μοιράστηκε τη φετινή σεζόν ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο η αλήθεια είναι πως στο Βελιγράδι έπαιξε καλά και όχι στον Πειραιά.

Η διοργανώτρια Αρχή μας θύμισε με βίντεο τα καλύτερα τρίποντα του Αμερικανού γκαρντ από την πρώτη του σεζόν στην Euroleague.

Enjoy some of @KPJunior_'s best three-pointers this season

The @kkcrvenazvezda man is shooting over 48% from behind the arc

'Energy moves'

— Turkish Airlines EuroLeague () (@EuroLeague) April 19, 2020