Φαίνεται πως η καραντίνα άλλαξε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς που δεν ξυρίζεται συχνά, έχοντας αφήσει γένια.

Ο προπονητής της Φενέρ ήταν καλεσμένος στην «Time Out», με τον Ελσίνκι στο Casa De Papel (Ντάρκο Πέριτς) να του κάνει ερωτήσεις.

Μάλιστα ρωτήθηκε ποιον αγώνα θα πρότεινε στον κόσμο να δει στην καραντίνα και η απάντηση θα έρθει σε λίγες ώρες.

What do you think was Zeljko's answer?#EUROLEAGUEUNITED https://t.co/qU2oG5NN3W

