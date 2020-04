«Ενδιαφέρον Παναθηναϊκού για Γκεντράιτις» (pic)

Αν και τα πάντα έχουν μπει στο «pause» μετά την καραντίνα του κορονοϊού, ξεκίνησαν και τα πρώτα σενάρια όσον αφορά το «αύριο» και την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ εξετάζει την περίπτωση του Ρόκας Γκεντράιτις, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου.

«Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Ρόκας Γκεντράιτις, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες της EuroLeague που εμπλέκονται. Ο Γκεντράιτις έχει συμβόαλιο με την Άλμπα έως και το 2021 αλλά πηγές λένε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μείνει ελεύθερος.»

