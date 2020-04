Όταν η Μάλαγα έφτανε στο πρώτο της Final 4! (vid)

Eυχάριστες αναμνήσεις ξυπνά η σημερινή μέρα στους ανθρώπους της Ουνικάχα Μάλαγα.

Σαν σήμερα οι Ανδαλουσιάνοι επικράτησε με 67-64 της Μπάρτσα στο Game 3 των playoffs και πήραν το εισιτήριο για το πρώτο Final 4 της ιστορίας τους.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τούσεκ με 15, ενώ 11 είχε ο Πέπε Σάντσεθ και 10 ο Μάρκους Μπράουν.

A historic day for @unicajaCB reaching its first ever Final Four!#EUROLEAGUEUNITED #OnThisDay @Endesa pic.twitter.com/Rm71S6jRzV

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 12, 2020