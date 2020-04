Ζαλγκίρις: Όταν ο Ντέντμον... διέλυε τη Ρεάλ με 36 πόντους και ρεκόρ! (vid)

Ξεχωριστή ημέρα είναι η σημερινή για τον Τζάστιν Ντέντμον και τη Ζαλγκίρις.

Σαν σήμερα το 2014, ο παίκτης των Λιθουανών κατάφερε να πετύχει 36 πόντους κόντρα στη Ρεάλ, οδηγώντας την ομάδα του Κάουνας στη νίκη.

Αυτή η επίδοση αποτελεί μέχρι σήμερα την κορυφαία για παίκτη της Ζαλγκίρις στη Euroleague.

On this day in 2014, @JustinDentmon dropped a 36-pointn @RMBaloncesto! It still remains the individual scoring record for a Zalgiris player in the @EuroLeague! pic.twitter.com/V3WzfZjV6Q

