Μακάμπι: Όταν οι Ράις και Σχορτσανίτης άνοιξαν το δρόμο για την κατάκτηση της EuroLeague (vid)

Η EuroLeague θυμήθηκε το βράδυ της 3ης Απριλίου 2014, όταν η Μακάμπι είχε νικήσει την Μπάγερν στο «Audi Dome» με 94-92 και «κλείδωνε» την παρουσία της στα playoffs εκείνη της σεζόν.

Όπως είναι γνωστό, στη συνέχεια ξεπέρασε το εμπόδιο της Αρμάνι Μιλάνο με 3-1 νίκες και έφτασε στο σημείο να κατακτήσει την EuroLeague! Στο σημαντικό «διπλό» στο Μόναχο είχαν ξεχωρίσει ο νυν παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, Ταϊρίς Ράις με 18 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης είχε πετύχει άλλους 11 πόντους με 5/6 δίποντα.

Στην Μπάγερν αγωνιζόταν ο Μάλκολμ Ντιλέινι και παρά τους 17 πόντους του δεν μπόρεσε να αποσοβήσει την ήττα για την ομάδα του.

.@MaccabitlvBC reaches the playoffs with a close win in Munich!



´Lighting Up series' | #OnThisDay | @Endesa pic.twitter.com/EJwOBWi431

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 3, 2020