Ο Χάινς θυμήθηκε tweet του 10 χρόνια πριν, που ονειρευόταν να παίξει στην Euroleague! (pic)

Ο Αμερικανός σέντερ ξεκίνησε την καριέρα του στην Μπάμπεργκ πριν βρεθεί στον Ολυμπιακό και ξεκινήσει μια μοναδική πορεία στην Euroleague. Πλέον, τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες της διοργάνωσης.

Ο Χάινς θυμήθηκε ένα tweet του 10 χρόνια πριν που έλεγε πόσο ονειρεύεται να παίξει στην Euroleague. Δέκα χρόνια μετά όλα είναι πολύ διαφορετικά, τα όνειρα του έχουν γίνει πραγματικότητα και μάλιστα έχει κατακτήσει και 4 φορές το τρόπαιο.

«Έβλεπα παλιά μου tweets και βρήκα αυτό. Δέκα χρόνια πριν ήμουν στην Μπάμπεργκ, ονειρευόμουν να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο της Euroleague. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έχω τόση μεγάλη επιτυχία. Μείνετε στο μονοπάτι και ποτέ δεν ξέρετε τι επιτυχία μπορεί να έχετε».

Going through old tweets and found this one. 10 years ago, I was in Bamberg, dreaming of playing at Euroleague’s highest level. Never would I have imagined I would have been this successful in my career.

Stay the course, and you never know what type of success you can have. pic.twitter.com/wLJEUiUHPt

— Kyle Hines (@SirHines) March 31, 2020