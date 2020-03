Παναθηναϊκός: Τα καλύτερα του Φριντέτ στη φετινή EuroLeague (vid)

Ο Αμερικανός σκόρερ του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ αγωνίστηκε σε 27 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 12,9 πόντους, 2,1 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ σουτάροντας με 52% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα και 95% στις βολές.

Δείτε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του και απαντήστε στην ερώτηση της EuroLeague: «Πώς θα βαθμολογούσατε το ντεμπούτο του στην διοργάνωση;»

Some of the TOP PLAYS of the season from @jimmerfredette!

How would you rate his debut EuroLeague season?#GameON | #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/TYedk1bYCR

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 29, 2020