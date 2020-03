Εκπληκτικός σε μία ακόμη σεζόν ο Σβεντ (vid)

Ο Αλεξέι Σβεντ αποτελεί την επιτομή του σκόρερ. Μπορεί να έχει ιδιαιτερότητες ως συμπαίκτης, αλλά ως παίκτης είναι απολαυστικός.

Ο ηγέτης της Χίμκι και φέτος έχει εκπληκτικά στατιστικά αφού σε κάθε ματς προσφέρει 21.4 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ.

Η Euroleague μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε τα φετινά του highlights.

Another typical high scoring season fro @Shved23

