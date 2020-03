H Μακάμπι θυμήθηκε το δεύτερο ευρωπαϊκό της τρόπαιο! (pic & vid)

Στις 26 Μαρτίου 1981 και πιο συγκεκριμένα στη «Hall Rhenus» του Στρασβούργου διεξάγονταν ο μεγάλος τελικός του κυπέλλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης!

Ένας τελικός που έμελλε να ήταν και πολύ συναρπαστικός, αφού κρίθηκε στο τέλος με λέι απ του Μίκι Μπέρκοβιτς, το οποίο «έγραψε» το τελικό 80-79 υπέρ της Μακάμπι κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια.

Μάλιστα είχαν ταξιδέψει χιλιάδες Ισραηλινοί στη γαλλική πόλη και πανηγύρισαν έξαλλα αυτή τη νίκη. Από τα αξιοσημείωτα του αγώνα η παρουσία του Άτσα Νίκολιτς, ο οποίος είχε συμφωνήσει για την επόμενη σεζόν με την Βίρτους Μπολόνια, ωστόσο είχε βρεθεί κανονικά στον πάγκο και έδινε τις συμβουλές του στον Ρέντζο Ρανούτσι, ο οποίος εκτελούσε τότε χρέη head coach.

Ο θρυλικός Μίκι Μπέρκοβιτς ήταν και ο καλύτερος της Μακάμπι στον τελικό με 21 πόντους, ενώ άλλους 20 πόντους είχε σημειώσει ο Αμερικανός Ερλ Ουίλιαμς. Για την Βίρτους Μπολόνια, ο Μάρκο Μποναμίκο είχε 26 πόντους, ενώ τον είχε ακολουθήσει σε απόδοση ο Ρενάτο Βιλάλτα.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 80-79 (ΗΜ. 37-39)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ρούντι Ντ' Αμίκο): Αροέστι 5, Μπέρκοβιτς 21, Σίλβερ 6, Πέρι 16, Ουίλιαμς 20.

Βίρτους Μπολόνια (Ρέντζο Ρανούτσι - Άτσα Νίκολιτς): Καλιέρις 7, Βαλέντι 4, Μποναμίκο 26, Βιλάλτα 19, Μαρκίνιος 13.

