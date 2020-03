Λάρκιν ή Μίροτιτς; Ψηφίσαμε και βγάλαμε MVP (poll)

Ο ένας σμπαράλιασε το ρεκόρ πόντων στην ιστορία της EuroLeague σε ένα παιχνίδι και είναι ο μόνος που έχει πετύχει δυο φορές 40+ πόντους την ίδια σεζόν από τις 16 Οκτωβρίου 2000 και το εναρκτήριο ματς της διοργάνωσης ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ολυμπιακό.

Ο άλλος πήρε τη μεγάλη απόφαση να… επαναπατριστεί έπειτα από πέντε χρόνια στο ΝΒΑ ενώ η Γιούτα φερόταν διατεθειμένη να του προσφέρει συμβόλαιο 45 εκατομμυρίων δολαρίων. Στα 28 του χρόνια επέστρεψε στην Ευρώπη ως η μεγαλύτερη μεταγραφική «βόμβα» των τελευταίων ετών.

Σέιν Λάρκιν ή Νίκολα Μίροτιτς για MVP;

Σέιν Λάρκιν ο Αντώνης Καλκαβούρας

Μπορεί ο ισπανικής υπηκοότητας Μαυροβούνιος φόργουορντ να έχει βάλει φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του στην μετάλλαξη της Μπαρτσελόνα και στην κορυφαία -από πλευράς βαθμολογικής συγκομιδής- σεζόν των «μπλαουγκράνα» από το 2010, όταν και στέφθηκαν για τελευταία φορά πρωταθλητές Ευρώπης, ωστόσο, θεωρώ ότι η μάχη με τον Σέιν Λάρκιν για τον τίτλο του MVP της κανονικής περιόδου, δεν κρίνεται καν αμφίρροπη.

Πέραν της υπεροχής του βραχύσωμου Αμερικανού γκαρντ σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, ο 27χρονος άσος της Εφές έχει την μεγαλύτερη επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας του, που έχει ρεκόρ 2-1 (66.7%) στα ματς που απουσίασε και 22-3 (88%) με αυτόν στο παρκέ.

Η πιο πειστική εξήγηση για το προβάδισμα του πρώην παίκτη των Μάβερικς, των Νικς, και των Νετς, όμως, έγκειται στο ότι μαζί του, η τουρκική ομάδα έχει καταγράψει την καλύτερη βαθμολογική επίδοση στην ιστορία της διοργάνωσης και θεωρείται ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ χωρίς αυτόν θα ήταν -πιθανότατα- και πάλι στην πρώτη τετράδα.

Δηλαδή ο Λάρκιν, που ανοίγει τις άμυνες και ταυτόχρονα είναι και πολύ καλός πασέρ, την πηγαίνει από μόνος του στο κορυφαίο επίπεδο. Στην περίπτωση του Νίκολα Μίροτιτς, η μετακόμισή του στην Βαρκελώνη έχει σίγουρα ανεβάσει τις μετοχές της Μπάρτσα, αλλά κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η προσφορά του, την αναγάγει αυτομάτως σε διεκδικητή του εφετινού τίτλου.

Σέιν Λάρκιν ο Κωνσταντίνος Μελάγιες

Σα να ψάχνουμε διαφορά ανάμεσα στο γαλάζιο και το σιελ…

Παικταράδες και οι δύο. Λίγο περισσότερο ο Σέιν Λάρκιν για φέτος. Ο άνθρωπος στην κυριολεξία δεν μαρκάρεται κι έχει πολλούς τρόπους να κερδίσει την αντίπαλη άμυνα.

Στην απόφασή μου φυσικά έπαιξε ρόλο και η κατάταξη, η γενικότερη πορεία της Αναντολού Εφές φέτος είναι αξιοθαύμαστη.

Από εκεί και πέρα στον Μίροτιτς μου αρέσει πως αν κι ήρθε από το ΝΒΑ και θα μπορούσε να έχει υφάκι και να επιλέγει παιχνίδια, δεν το κάνει. Παίζει στα «κόκκινα» σε κάθε αγώνα.

Λάρκιν όμως, οριακά Λάρκιν.

Σέιν Λάρκιν ο Γιώργος Κούβαρης

Άλλος είχε το όνομα και άλλος τη χάρη στην εφετινή EuroLeague.

Μπορεί τα εκατομμύρια του Νίκολα Μίροτιτς να ήταν περισσότερα και πιο... λαμπερά, αλλά ο Σέιν Λάρκιν (όχι ότι και εκείνος δεν αμείφθηκε αδρά) ήταν εκείνος που «έλαμψε» περισσότερο με την παρουσία του στο παρκέ.

Και τον επιλέγω για πέντε λόγους: 1) Οδήγησε την Αναντολού Εφές στο καλύτερο ρεκόρ στην regular season στην EuroLeague. 2) Έχει τον καλύτερο μέσο όρο πόντων με 22.2 κατά μέσο όρο. 3) Έγινε ο πρώτος παίκτης που σημείωσε δύο φορές φέτος περισσότερους από 40 πόντους. 4) Σημείωσε ρεκόρ EuroLeague με τους 49 πόντους του κόντρα στη Μπάγερν. 5) Είχε σε δύο ματς 10 εύστοχα τρίποντα, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ και στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ε, θέλετε και άλλα;

Νίκολα Μίροτιτς ο Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο τύπος ήλθε στην Μπαρτσελόνα ως ο πιο ηχηρή μεταγραφή των τελευταίων ετών στην EuroLeague με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ευρώπη, σε μια εξαιρετικά μπασκετική ηλικία μετά από πέντε γεμάτες σεζόν στο ΝΒΑ για να κάνει μια δουλειά. Το You Had One Job που λένε… Ε, αυτό ακριβώς έκανε

Ο Μίροτιτς είναι ο ηγέτης μιας ομάδας γεμάτης super star, μιας ομάδας που σε αντίθεση με την Εφές που έκανε μόνο μια αλλαγή στο ρόστερ της (Σίνγκλετον αντί Μότουμ), χτίστηκε εκ νέου με σκοπό να επιστρέψει στο Final 4 έπειτα από το 2014. Ο Μίροτιτς δεν κοροϊδεύει. Τιμάει το… παντεσπάνι του, παίζοντας με τη βελόνα στο κόκκινο σε κάθε ματς! Ένας παιχταράς με τεράστιες δυνατότητες στην επίθεση που αν τον αφήσεις να κάνει το παιχνίδι του, μπορεί να βάλει για πλάκα 30 πόντους.

Σε αντίθεση με τη θητεία του στη Ρεάλ, πλέον ξέρει πότε να βάλει το κορμί του, πως να τοποθετηθεί σωστά ώστε να πάρει φάουλ, τα σουτ που παίρνει είναι σχεδόν όλα πάρα πολύ καλά ενώ το νικητήριο καλάθι στον αγώνα με τη Βαλένθια απλώς… δεν υπάρχει!

Ναι, αυτό…

Νίκολα Μίροτιτς ο Βασίλης Βλαχόπουλος

Ο Σέιν Λάρκιν τείνει να αποκτήσει χαρακτήρα φαινομένου στην Euroleague, κάνει απίστευτα πράγματα αλλά… Νίκολα Μίροτιτς. Γιατί έδωσε υπόσταση σε μια ομάδα η οποία την είχε χάσει για τουλάχιστον μια πενταετία, έχει πάρει το 70% των νικών των Καταλανών και λόγω των διαδοχικών τραυματισμών, ίσως κάνει περισσότερα απ’ όσα προβλεπόταν, όταν υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα.

Πέραν τούτων, λειτουργεί σε μια καινούργια ομάδα (σε αντίθεση με τον Λάρκιν) στην οποία έχει επιβάλει τη δική του νοοτροπία και όχι αυτή που βρήκε όταν αποφάσισε να γίνει κάτοικος Βαρκελώνης.

Σέιν Λάρκιν η Κάτια Πετροπούλου

Στο δίλημμα Σέιν Λάρκιν - Νίκολα Μίροτιτς η απάντηση ήταν ξεκάθαρη (στο δικό μου μυαλό). Σέιν Λάρκιν δαγκωτό! Πέρα από ότι δεν έδινα πιθανότητες να επιστρέψει στην Εφές, όχι μόνο γύρισε, αλλά είναι και καλύτερος από ποτέ! Ο γκαρντ της τουρκικής ομάδας είναι ο πιο «fun to watch» παίκτης της Euroleague και κάθε παιχνίδι του είναι απόλαυση!

Τι να πρωτοπούμε; Για τους 49 πόντους με 10/12 τρίποντα κόντρα στην Μπάγερν στις 29 Νοεμβρίου ή για το ότι πλησίασε ξανά το ρεκόρ, όταν σκόραρε 40 πόντους (10/15τρ.) στο ματς με τον Ολυμπιακό; Δώστε του από τώρα το MVP!

Σέιν Λάρκιν ο Νίκος Καρφής

Στη συζήτηση για τον MVP της Euroleague υπάρχουν 2 ονόματα. Λάρκιν και Μίροτιτς. Όμως ο ηγέτης της Εφές είναι πιο πάνω από τον σταρ των Καταλανών. Πως να αγνοήσεις τον άνθρωπο που πέτυχε δυο φορές φέτος ρεκόρ τριπόντων στην ιστορία της Euroleague; Στα 10 σταμάτησε ο άτιμος!

Ποιος μπορεί να ξεχάσει το ρεκόρ πόντων στην ιστορία της διοργάνωσης; O αθέοφοβος σταμάτησε στους 49 πόντους κόντρα στη Μπάγερν, αφήνοντας πίσω τους 41 πόντους των Μπόμπι Μπράουν, Αλφόνσο Φορντ, Κασπάρς Καμπάλα και Κάρλτον Μάιερς!

Και τέλος τα… όργια του έχει άμεση σχέση και με την εικόνα της Εφές. Οι Τούρκοι είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και σε πολλά ματς ο Σέιν έχει… καθαρίσει με τις καλαθάρες του!

Σέιν Λάρκιν η Αντωνία Σπανού

Για εμένα δεν υπάρχει ερώτηση για το ποιος είναι ο MVP της κανονικής διάρκειας της Euroleague, αφού αυτά που είδαμε από τον Λάρκιν φέτος είναι μοναδικά. Ναι μεν, ο Μίροτιτς είναι εκείνος που βοήθησε την Μπαρτσελόνα να αλλάξει τα δεδομένα της, αλλά ο Λάρκιν είναι απίστευτος και οδηγεί την Εφές σε μια εκπληκτική σεζόν.

Δεν είναι μόνο τα αδιανόητα νούμερα του και το τρομαχτικό σχεδόν 50.9% που έχει στα σουτ τριών πόντων, είναι ότι πραγματικά κάνει τους αντιπάλους του να φαντάζουν όλοι κατώτεροι του και διαλύει κάθε αμυντικό προσανατολισμό και σχέδιο. Είναι απίστευτο το ότι βρίσκεται σε αυτήν την πλευρά του Ατλαντικού και όλοι μας τον απολαμβάνουμε, αφού μέσα στο παρκέ δείχνει τόσο πολύ σαν να μην ανήκει εδώ.

Ο Λάρκιν φέτος είναι ο καλύτερος όλων και νομίζω ότι δύσκολα θα βρεθεί κάποιος να πει το αντίθετο. Μακάρι να δούμε την σεζόν να ολοκληρώνεται και να τον απολαύσουμε μέχρι το τέλος της διαδρομής.