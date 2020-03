Μπασκόνια: Οι καλύτερες στιγμές του Σενγκέλια στη φετινή EuroLeague (vid)

Η Μπασκόνια μπορεί να είχε χάσει έδαφος όσο παιζόταν η EuroLeague για τη πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αλλά ο Σενγκέλια αποτελούσε την σταθερή αξία της ομάδας.

Σε 28 ματς φέτος μετρούσε κατά μέσο όρο 15,9 πόντους και 5,6 ριμπάουντ, σουτάροντας με 58% στα δίποντα και 39% στα τρίποντα.

Δείτε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του, όπως ακριβώς τις έφτιαξε η ομάδα από την Βιτόρια

Check out the top plays and highlights from @TokoShengelia23 #YoMequedoEnCasa #GoazenBaskonia pic.twitter.com/M5ULsPwTN2

Saski Baskonia (@Baskonia) March 24, 2020