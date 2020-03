Αρμάνι: Καραντίνα τέλος, οι ξένοι παίκτες επιστρέφουν στις χώρες τους! (pic)

Oι Σέρχιο Ροντρίγκεθ, Ντρου Κρόφορντ, Νεμάνια Νέντοβιτς, Κίφερ Σάικς και Βλάντιμιρ Μίτσοφ γυρίσουν στην πατρίδα τους και την οικογένεια τους.

Olimpia Milano players ended their self-isolation. All the players are good and they have been allowed to leave Italy to return to their countries/families.

Sergio Rodriguez, Keifer Sykes, Drew Crawford, Nemanja Nedovic and Vlado Micov are expected to going back home

Emiliano Carchia (@Carchia) March 19, 2020