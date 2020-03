Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 40 πόντους (4/4 βολές, 3/6 δίποντα, 10/15 τρίποντα), 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 1 λάθος, 4 κερδισμένα φάουλ και 44 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

Ο Λάρκιν πέρασε αλλαγή στα 15" για το τέλος δίνοντας τη θέση του στον Άλεκ Πίτερς, ακολούθησε λάθος του Ρότσεστι και κατοχή για την Εφές στα 4", με τον Αμερικανό σούπερ σταρ να ζητάει από τον Αταμάν να γυρίσει στον αγώνα!

Προηγουμένως είχε ισοφαρίσει το ρεκόρ τριπόντων σε έναν αγώνα στην ιστορία της EuroLeague (10) και ήθελε άλλο ένα για να γράψει ιστορία!

I think @ShaneLarkin_3 might have wanted back in...#GameON pic.twitter.com/HparRxcriv

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 6, 2020