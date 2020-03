ΑΠΙΘΑΝΟΣ Λάρκιν: Ισοφάρισε το ρεκόρ τριπόντων στη Euroleague! (pic & vid)

Aπίθανα πράγματα για τον Σέιν Λάρκιν κόντρα στον Ολυμπιακό στη νίκη της Εφές στην Πόλη.

Ο ηγέτης της Εφές τελείωσε το ματς με 10/15 τρίποντα και 40 πόντους και με αυτές τις 10 εύστοχες προσπάθειες ισοφάρισε το ρεκόρ στην ιστορία της Euroleague.

Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να πεις για αυτόν τον παικταρά.

Στις 29 Νοέμβρη ο Λάρκιν μέτρησε 10 στο Εφές-Μπάγερν και ο Γκάουντλοκ τον Νοέμβρη του 2014 σε ματς της Φενέρ με τη Μπάγερν.

.@ShaneLarkin_3 ties his own EuroLeague record of TEN triples!#GameON pic.twitter.com/bmSrCvNruO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 6, 2020