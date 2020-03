EuroCup: Προκρίθηκε η Βίρτους, τα ζευγάρια των playoffs

Στο παιχνίδι που διεξήχθη στην Stark Arena του Βελιγραδίου, η Βίρτους πανηγύρισε τη νίκη στην do or die αναμέτρηση με τη Νταρουσάφακα και πλέον θα αντιμετωπίσει τη Μονακό σε σειρά best of three (σ.σ. πρόκριση στις δυο νίκες) με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroCup.

Ο Μίλος Τεόντοσιτς έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς με 21 πόντους, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο στα 25:05 που έμεινε στο παρκέ.

Οι αγώνες των προημιτελικών του EuroCup είναι προγραμματισμένοι για τις 17/3, 20/3 και 25/3 (αν χρειαστεί Game 3).

Τα δεκάλεπτα: 14-30, 40-52, 68-79, 96-106.

Προημιτελικά

1. Παρτίζαν - Ούνικς

2. Προμηθέας Πάτρας - Τόφας

3. Μονακό - Βίρτους Μπολόνια

4. Μάλαγα - Βενέτσια

Ημιτελικά

5. Νικητής 1 - Νικητής 2

6. Νικητής 3 - Νικητής 4

Τελικοί

Νικητής 5 - Νικητής 6